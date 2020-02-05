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Занимался с девочкой сексом каждый день: в США за совращение школьницы осужден опытный педагог

1:45 5 февраля 2020 41
Школьница
Инф. «ФАКТОВ»

В США разразился очередной скандал, связанный с совращением школьников учителями. В этот раз речь идет о 70-летнем учителе-педофиле, которого арестовали за совращение своей ученицы в школе Майами, штат Флорид, пишет Metro.

По информации издания, задержанный Том Приветт преподавал в учреждении историю 30 лет.

Первые попытки совращения школьницы мужчина предпринял в 2012 году, когда начал ее гладить и целовать. Затем задержанный начал оскорбительно высказываться о лишнем весе своей ученицы, из-за чего у нее началось расстройство пищевого поведения.

В 2016 году учитель начал делиться со своей жертвой своими сексуальными фантазиями, после чего несколько месяцев насиловал школьницу в кабинете.

Пострадавшая рассказала, что до конца учебного года Приветт занимался с ней сексом каждый день. Сам преступник заявил, что он начал насиловать девушку, чтобы «облегчить ей боль в бедрах после аварии».

Следователи полагают, что жертвами насильника могли стать и другие школьницы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о похожем случае, который произошел в России: там полиция задержала руководителя штаба детско-юношеской спортивной школы «Юнармия», который совратил 15-летнюю школьницу.

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