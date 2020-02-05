- 01:45 Занимался с девочкой сексом каждый день: в США за совращение школьницы осужден опытный педагог
- 01:19 Индиана Джонс возвращается: Харрисон Форд снимется в пятой части популярной франшизы
- 00:54 Дело Дубневича: суд арестовал имущество нардепа
- 00:14 Зарплаты и премии чиновников ограничат: что предложил Зеленский
- 04.02 23:48 Ученые назвали дату, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад
- 04.02 23:24 В США из-за Крыма отменили концерт известного российского музыканта
- 04.02 22:50 Патриарха Филарета лишили членства в Священном синоде ПЦУ
- 04.02 22:26 Катастрофа "Боинга": пять стран выдвинули требование Ирану
- 04.02 21:58 Полиция нашла мошенника, укравшего 360 тысяч гривен на лечение детей на Тернопольщине
- 04.02 21:36 Электронная рука вместо сапера: юные техники представили свои работы на конкурс в Киеве
- 04.02 21:25 Чиновник Секретариата Кабмина попался на взятке в 2,5 миллиона гривен
- 04.02 20:59 Депутатов возьмут измором: Рада будет принимать "земельный" закон под покровом ночи
Занимался с девочкой сексом каждый день: в США за совращение школьницы осужден опытный педагог
В США разразился очередной скандал, связанный с совращением школьников учителями. В этот раз речь идет о 70-летнем учителе-педофиле, которого арестовали за совращение своей ученицы в школе Майами, штат Флорид, пишет Metro.
По информации издания, задержанный Том Приветт преподавал в учреждении историю 30 лет.
Первые попытки совращения школьницы мужчина предпринял в 2012 году, когда начал ее гладить и целовать. Затем задержанный начал оскорбительно высказываться о лишнем весе своей ученицы, из-за чего у нее началось расстройство пищевого поведения.
В 2016 году учитель начал делиться со своей жертвой своими сексуальными фантазиями, после чего несколько месяцев насиловал школьницу в кабинете.
Пострадавшая рассказала, что до конца учебного года Приветт занимался с ней сексом каждый день. Сам преступник заявил, что он начал насиловать девушку, чтобы «облегчить ей боль в бедрах после аварии».
Следователи полагают, что жертвами насильника могли стать и другие школьницы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о похожем случае, который произошел в России: там полиция задержала руководителя штаба детско-юношеской спортивной школы «Юнармия», который совратил 15-летнюю школьницу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...