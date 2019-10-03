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В РФ руководитель спортшколы совратил 15-летнюю школьницу

3:50 3 октября 2019 57
Девочка
Инф. «ФАКТОВ»

В России полиция задержала руководителя штаба детско-юношеской спортивной школы «Юнармия» Алексея Наавгуста, которого подозревают в совращении 15-летней школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в сексуальной связи со взрослым мужчиной девочку заподозрила директор школы, в которой учится девятиклассница. Она сообщила об этом в полицию 25 сентября.

В ходе проверки было установлено, что Наавгуст несколько раз вступал в интимную связь с подростком. Их встречи проходили в салоне его автомобиля. В полиции он дал признательные показания.

Сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что девочка — жительница подмосковного поселка Фряново городского округа Щелково. Мужчине, который совершал в отношении нее противоправные действия, — 43 года.

«Педагог предположила, что всё началось еще летом 2018 года и продолжается по настоящее время», — говорится в сообщении.

Напомним, что в американском штате Кентукки 29-летнюю учительницу старших классов Джарвис осудили за сексуальную связь с 15-летней ученицей и приговорили к 18 месяцам лишения свободы за изнасилование. Сама Джарвис утверждает, что все было по обоюдному согласию, и ее с ученицей (имя не разглашается) связывали романтические отношения. Тому доказательство — переписка между женщиной и девочкой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», учитель физкультуры насиловал 13-летнюю ученицу в спортзале одной из пригородных школ Якутска (Республика Саха, Якутия). Следствием было установлено, что с декабря 2017 по май 2018 года педагог совершил 29 преступлений против половой неприкосновенности девочки. Помимо спортзала, они совершались в его машине и квартире.

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