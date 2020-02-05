В Японии открылся сервис "похорон" секс-кукол

Мир

В наши дни сексом с куклами уже никого не удивишь, поэтому сметливые «кукловоды» решили расширять «перечень предоставляемых услуг», охватив все сферы «жизни» пластиковых красавиц.

В частности, в Японии в начале года Японии заработал сервис Human Love Doll Company, который «хоронит» (утилизирует) секс-кукол.

Об этом пишет Japan Today.

Своих клиентов создатели сервиса привлекают высказываниями о том, что, дескать, секс-куклы появились в мире для любви, а значит и уйти должны с любовью — почестями и отпеванием.

Потенциальным клиентам предлагается на выбор три варианта утилизации.

Тариф «Стандарт» предполагает отпевание, последнее фото «любимой», ее утилизацию и вручение соответствующего сертификата. При желании «скорбящего» ему могут выдать видеодоказательство утилизации. За все это придется заплатить примерно 460 долларов.

План «Премиальный» обойдется клиенту в 830 долларов. Тут куклу будут хоронить в присутствии ее владельца. «Скончавшуюся» разберут специальными ритуальными ножами, а части ее тела «на память» отдадут клиенту.

Для экономных есть вариант за 280 долларов. За эти деньги куклу отпоют, выдадут сертификат, но утилизируют без видеосъемки.

Похоронные обряды проводит известная японская порноактриса Реи Като, называющая себя буддийским монахом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что британцы решили заботиться не только о куклах, но и их бывших владельцах: на островах открылся сервис проката секс-кукол для вдовцов — и он пользуется спросом.

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