Мир

Даже лучше бывшей жены: в Британии открывают сервис проката секс-кукол для вдовцов

Владелица одного из первых британских сервисов проката секс-кукол Джейд Стэнли собирается выпускать для вдовцов куклы, напоминающие их умерших жен. Об этом сообщает издание The Sun.

Джейд воспитывает четырех детей, и раньше зарабатывала на жизнь благодаря собственной сети соляриев. Полтора года назад ее заинтересовала индустрия секс-кукол, о которой она прочитала в газете. 34-летняя предпринимательница открыла прокат секс-кукол, ставший одним из первых заведений подобного рода в Великобритании.

Женщина отмечает, что клиенты берут кукол для разных целей. Стэнли считает, что ее прокат отличается от других тем, что она предоставляет кукол «для психологического комфорта».

Предпринимательница объяснила, что идея делать куклы с лицами умерших жен пришла ей в голову после общения с клиентами-вдовцами. Стэнли решила поставить эту услугу на поток и изготавливать кукол по фотографиям. Помимо этого, можно будет выбрать цвет глаз, волос и ногтей куклы, ее вес, а также просить разместить на ее теле татуировки, шрамы и родинки. По словам Стэнли, услуга вызвала большой интерес, у нее уже есть заказы.

Женщина уверяет, что ее куклы зарезервированы на ближайшие несколько недель. Стэнли собирается и дальше расширять бизнес, и даже открыть филиал в Америке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Франции открыли «евробордель» с куклами вместо девушек.

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