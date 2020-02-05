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Снегопады в Украине: озвучена важная информация для водителей
В правительстве сообщили номер горячей телефонной линии, которую Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) открыло для помощи водителям в непогоду. Напомним, 5 февраля в Украине произошло резкое ухудшение погодных условий.
«Горячая линия» (044) 287−11−40 работает круглосуточно.
Также Укравтодор готов проинформировать о местонахождении площадок отстоя автотранспорта на основных магистралях.
Пока что известно, что по состоянию на 6:00 на дорогах государственного значения активно выполнялись работы по очистке полотна от снега и его обработке противогололедными химикатами.
«Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано», — сообщили в Укравтодоре.
Тем временем в Украинском Гидрометцентре спрогнозировали, что высота снежного покрова в Карпатах и на востоке Украины 5−6 февраля может достичь 50 см, а в центральных регионах — до 15 см. Тем временем в южных областях ожидаются значительные дожди с переходом в мокрый снег, порывы ветра до 22 метров в секунду.
«По Киеву в результате влияния южного циклона… в течение суток 5 февраля значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15−20 м/с, метели, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, обильные снегопады, которые принес с собой циклон Petra, ожидаются по всей территории Украины, за иключением юга (Николаевской, Херсонской, Одесской областей и АР Крым, где прогнозируют столь же интенсивные дожди). Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду.
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