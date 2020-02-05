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Украина

Снег, дождь и сильный ветер: синоптики уточнили мрачный прогноз на ближайшие дни

7:20 5 февраля 2020 160
Налипание снега
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 5 февраля, в Украине ожидается осложнение погодных условий до ІІ оранжевого уровня опасности: значительные осадки в виде дождя и мокрого снега возможны по всей территории Украины. Об этом свидетельствует прогноз Украинского Гидрометцентра.

Обильные снегопады, которые принес с собой циклон Petra, ожидаются по всей территории Украины, за иключением юга (Николаевской, Херсонской, Одесской областей и АР Крым, где прогнозируют столь же интенсивные дожди). Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду.

В Киеве, который накануне активно готовили к удару стихии, также будет снежить. Дневная температура воздуха упадет до минус 1 градуса, а в ночь на 6 февраля ожидается до 7 градусов мороза.

Укравтодор развернул работу Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на дорогах. В соответствии с сообщением корпорации в Facebook, в состав штаба введены в т. ч. представители Киевской городской и областной администраций, Ассоциации международных автоперевозчиков и Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков.

В четверг, 6 февраля, погодные условия останутся сложными — на дорогах возможна гололедица, снежный покров может достигнуть 20 см, а в Кировоградской, Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей — до 50 см. Дневная температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса.

В Киеве интенсивность осадков значительно ослабеет, однако начнется постепенное снижение температуры воздуха — ночью столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов.

Напомним, Госслужба по чрезвычайным ситуациям призвала автовладельцев, в особенности проживающих в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, на севере Донецкой и Луганской областей, воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

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