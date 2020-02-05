- 12:31 Худшая собака в мире: кокер-спаниель сбегал из дома 270 раз и съел почти 400 долларов
- 12:25 «Шахтер» с победы начал второй сбор в Турции
- 12:24 Курс доллара пошел вниз: как долго это продлится
- 12:22 До больницы доходят не все: число жертв коронавируса растет
- 12:19 Кабмин усилят новыми кадрами: Зеленский раскрыл детали
- 12:13 Зима одумалась: в Карпатах выпало больше метра снега
- 12:07 Горе-футболиста в Испании удалили дважды за пару минут
- 12:07 Именины Ксении и Оксаны: красивые поздравления и открытки
- 12:01 Инвентаризация лесов: Рада приняла решение
- 11:57 Россия не сыграет на ЧМ-2022 по футболу даже под нейтральным флагом, — СМИ
- 11:55 В аптеки поступили лекарства «Дарницы» в новой упаковке
- 11:49 Бросил все, чтобы быть с сыном: названа причина, по которой Брэд Питт пропустил церемонию BAFTA
«Музико, грай»: Тоня Матвиенко дала новое звучание хиту 90-х (видео)
Популярная певица Тоня Матвиенко, подарившая на день рождения старшей дочери автомобиль, порадовала поклонников новой оригинальной работой. Она представила авторскую интерпретацию знаменитой песни Тараса Петриненка «Музико, грай» и клип.
Идея авторского кавера на хит 90-х годов у Тони возникла в США, где она познакомилась с Тарасом. Там они выступали на сцене фестиваля «Союзівка».
«После знакомства мне захотелось переслушать первый альбом Петриненко, и я перенеслась в детство. Вдохновившись, я решила перепеть песню Тараса. Конечно, опасалась, что откажут, но, слава Богу, Тарас дал добро. Этой работой хочу напомнить Украине о ее духовных сокровищах — прекрасных песнях Тараса Петриненко, вдохновивших многие поколения», — говорит Тоня.
Саунд-продюсер Евгений Филатов придал хиту 90-х нового звучания. В создании трека принял участие и музыкант-виртуоз Василий Попадюк, записав для обновленной версии партии скрипки. А экранизацию «Музико, грай» Тоня доверила команде Manifest production.
Видео снимали на двух локациях, включая колонный зал Киевской городской государственной администрации. За 20 часов работы Тоня сменила 5 образов. Кроме артистки в кадре задействован фольклорно-этнографический ансамбль «Калина».
Ранее писали о том, что вышла одна из последних песен Юлии Началовой «Не отпускай меня». Копозиция записана в дуэте с Дмитрием Маликовым.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!