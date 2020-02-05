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«Музико, грай»: Тоня Матвиенко дала новое звучание хиту 90-х (видео)

11:34 5 февраля 2020 190
Тоня Матвиенко
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Тоня Матвиенко, подарившая на день рождения старшей дочери автомобиль, порадовала поклонников новой оригинальной работой. Она представила авторскую интерпретацию знаменитой песни Тараса Петриненка «Музико, грай» и клип.

Идея авторского кавера на хит 90-х годов у Тони возникла в США, где она познакомилась с Тарасом. Там они выступали на сцене фестиваля «Союзівка».

«После знакомства мне захотелось переслушать первый альбом Петриненко, и я перенеслась в детство. Вдохновившись, я решила перепеть песню Тараса. Конечно, опасалась, что откажут, но, слава Богу, Тарас дал добро. Этой работой хочу напомнить Украине о ее духовных сокровищах — прекрасных песнях Тараса Петриненко, вдохновивших многие поколения», — говорит Тоня.

Саунд-продюсер Евгений Филатов придал хиту 90-х нового звучания. В создании трека принял участие и музыкант-виртуоз Василий Попадюк, записав для обновленной версии партии скрипки. А экранизацию «Музико, грай» Тоня доверила команде Manifest production.

Видео снимали на двух локациях, включая колонный зал Киевской городской государственной администрации. За 20 часов работы Тоня сменила 5 образов. Кроме артистки в кадре задействован фольклорно-этнографический ансамбль «Калина».

Ранее писали о том, что вышла одна из последних песен Юлии Началовой «Не отпускай меня». Копозиция записана в дуэте с Дмитрием Маликовым.

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