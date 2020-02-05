«Музико, грай»: Тоня Матвиенко дала новое звучание хиту 90-х (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Тоня Матвиенко, подарившая на день рождения старшей дочери автомобиль, порадовала поклонников новой оригинальной работой. Она представила авторскую интерпретацию знаменитой песни Тараса Петриненка «Музико, грай» и клип.

Идея авторского кавера на хит 90-х годов у Тони возникла в США, где она познакомилась с Тарасом. Там они выступали на сцене фестиваля «Союзівка».

«После знакомства мне захотелось переслушать первый альбом Петриненко, и я перенеслась в детство. Вдохновившись, я решила перепеть песню Тараса. Конечно, опасалась, что откажут, но, слава Богу, Тарас дал добро. Этой работой хочу напомнить Украине о ее духовных сокровищах — прекрасных песнях Тараса Петриненко, вдохновивших многие поколения», — говорит Тоня.

Саунд-продюсер Евгений Филатов придал хиту 90-х нового звучания. В создании трека принял участие и музыкант-виртуоз Василий Попадюк, записав для обновленной версии партии скрипки. А экранизацию «Музико, грай» Тоня доверила команде Manifest production.

Видео снимали на двух локациях, включая колонный зал Киевской городской государственной администрации. За 20 часов работы Тоня сменила 5 образов. Кроме артистки в кадре задействован фольклорно-этнографический ансамбль «Калина».

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