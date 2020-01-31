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Шоу-бизнес

В день рождения Юлии Началовой вышла ее последняя песня (видео)

13:28 31 января 2020 239
Юлия Началова и Дмитрий Маликов
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

31 января, в день рождения российской певицы Юлии Началовой, скоропостижно скончавшейся в марте прошлого года от сепсиса, вышла одна из ее последних песен. Это трогательный дуэт с популярным исполнителем Дмитрием Маликовым «Не отпускай меня». Премьера песни состояится в рамках юбилейного концерта Маликова, посвященного его 50-летию.

Автором композиции стала Гоар Ахназарян, которая жила по соседству с Юлей.

«Случайная встреча Юли возле дома с автором песни Гоар Ахназарян, которая оказалась ее соседкой, привела к созданию дуэта. Юля успела записать свою партию еще осенью 2018 года, не записать, просто напеть на айфон. Там она и оставалась. Дима доделывал свою часть работы уже после Юлиной кончины, профессионально в студии. „Ты расправь крылья свои и на мой голос лети! Не отпускай!“ строчки, которые теперь обрели иной, новый, грустный смысл», — рассказала пиар-менеджер певицы Анна Исаева.

Напомним, 31 декабря Юлии Началовой исполнилось бы 39 лет. В этот день ее родители и близкие отправились на Троекуровское кладбище в Москве, где похоронена певица. Ее могила всегда наполнена цветами, поклонники часто навещают ее и считают даже, что она имеет целительные свойства.

Среди причин скоропостижной кончины Началовой называли сглаз. Как рассказала ее близкая подруга, Юля находила чужие волосы в постели.

Скоро выйдет фильм о жизни и творчестве Юлии Началовой.

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