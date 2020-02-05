В аптеки поступили лекарства «Дарницы» в новой упаковке

Украина

Фармацевтическая компания «Дарница» обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. В аптеки уже поступили первые препараты в новой стилистике — назальный спрей «Риназал Экстра» и пребиотик «Лактунорм». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В компании напомнили, что замена дизайна упаковок в 2019 году проходит в рамках масштабного процесса трансформации, цель которого — создание международного фармацевтического бренда.

«Цель редизайна — сделать внешний вид упаковки удобным и информативным для пациента. Для этого компания применила простую и понятную навигацию, цветное кодирование и другие современные инструменты, которые визуально выделяют бренды „Дарницы“ на аптечных полках», — цитирует пресс-служба слова генерального директора Андрея Обризана.

Главная новация в дизайне безрецептурных препаратов — изображения на одинаковых упаковках, поставленных рядом, складываются в пазл. Также для удобства пациентов разработана система пиктограмм, которые показывают форму выпуска (таблетки, сиропы, гранулы, гели и т. п. ); возраст, с которого разрешено применение препарата; рекомендуемый температурный режим хранения; наличие растительных компонентов.

По словам пресс-службы, обязательным элементом для упаковок всех препаратов станет логотип «Дарницы» — латинская буква d, стилизованная под микроскоп. В рамках ребрендинга новый стиль упаковки уже получили препараты рецептурного направления — «Тиара Трио», «Тиара Дуо», а также препараты, запущенные в 2019 году — «Превентор», «Лактунорм», «Периндопрес А», «Плазмовен».

Компания напоминает, что над ребрендингом «Дарницы» работала украинская креативная команда международного агентства Saatchi & Saatchi.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля «Дарницы» в 2018 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары «Дарницы» — семья Загорий.

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