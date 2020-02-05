Горе-футболиста в Испании удалили дважды за пару минут (видео)

Спорт

Забавный эпизод произошел в поединке испанской сегунды (втором по силе дивизионе страны) между «Фуэнлабрадой» и «Жироной» (0:1).

На 68-й минуте игрок хозяев Кристобаль Маркес грубо нарушил правила против соперника в центре поля. Арбитр незамедлительно удалил грубияна с поля, правда, после подсказки видеоассистента подбежал к монитору и, еще раз пересмотрев эпизод нарушения, заменил красную карточку на желтую.

Вернувшийся на поле Кристобаль, видимо, был все-таки настроен отправиться в раздевалку, поскольку едва ли не сразу же вступил в словесную перепалку с игроком «Жироны» — и, получив второе предупреждение, таки не доиграл матч до конца.

На момент удаления «Жирона» вела в счете, и до конца поединка счет больше не менялся. Благодаря этому результату жиронцы поднялись в зону плей-офф, дающее право побороться за выход в примеру, а вот «Фуэнлабрада» продлила свою серию без побед в чемпионате до шести матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Турции вратарь отбил два пенальти, после чего получил красную карточку, а заменивший его полевой игрок отбил третий 11-метровый.

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