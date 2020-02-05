«Шахтер» с победы начал второй сбор в Турции

Спорт

В среду, 5 февраля, донецкий «Шахтер» сыграл первый контрольный матч на втором тренировочном сборе в Турции. Соперником подопечных Луиша Каштру стал клуб «ГП Македония» из Северной Македонии.

«Шахтер» — «ГП Македония» — 2:0

«Шахтер»: Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46; Вакула, 60), Бондаренко, Тете, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46).

Голы: Тете (13), Фернандо (44).

«Горняки» провели эту игру экспериментальным составом — в частности, из объявленной на днях заявки на матчи Лиги Европы с португальской «Бенфикой» в контрольном матче в стартовом составе на поле вышли лишь шесть игроков. Примечательно, что весь матч отыграл защитник Богдан Бутко, которого изначально не было в списке игроков, отправившихся на второй сбор, и который поддерживал форму со второй командой.

Впрочем, даже в таком сочетании «Шахтер» не испытал особых проблем с соперником. Уже на 13-й минуте Тете получил мяч в штрафной, убрал оппонента и нанес точный удар с рикошетом от левой штанги. Еще до перерыва увеличивать преимущество могли Бутко и Бондарь, но на последнем рубеже бесподобно действовал вратарь, тем не менее, и он не спас свою команду на последней минуте первого тайма, когда Фернандо воспользовался ошибкой защитника и разобрался с вратарем.

После перерыва возможность отличиться была у Маркиньоса, но после удара бразильца мяч попал в штангу, а с плотным ударом Вакулы справился вратарь. Забила свой гол и «Македония», когда Яшароски сыграл на добивании после сейва Шевченко, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда. В итоге, до финального свистка счет больше не менялся.

Отметим, что игровая программа «горняков» на 5 февраля этим матчем не ограничится — в 16:00 по киевскому времени подопечные Луиша Каштру сыграют с датским «Сондерийске». Также на втором сборе «Шахтера» запланированы еще два контрольных матча — против словенской «Олимпии» (8 февраля) и латвийского «Вентспилса» (9 февраля). А уже 20 февраля «горняков» ожидает первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» завершил первый сбор в Турции минимальной победой над чешским «Словацко».

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