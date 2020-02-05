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Худшая собака в мире: кокер-спаниель сбегал из дома 270 раз и съел почти 400 долларов (фото)

Полуторагодовалый кокер-спаниель по кличке Хьюго, которого называют «собачьим Гудини», прославился своим виртуозным умением сбегать из дома. Неугомонный Хьюго совершил уже более 270 побегов. Впервые он удрал, еще будучи маленьким щенком. Он рвет проволочную сетку, делает подкопы, проскальзывает в самые маленькие отверстия. И сбегает из дома по меньшей мере трижды в неделю — что не может не расстраивать хозяев пса — 47-летнюю Келли Кумбс и 46-летнего Брайана.

Как сообщает британское издание Metro, супруги постоянно находятся в поисках своей свободолюбивой собаки. По счастью, его удается найти достаточно быстро — далеко от дома не отходит. Келли теперь вынуждена в основном работать на дому, чтобы приглядывать за Хьюго. Помимо того, что он является мастером побегов, он еще «уничтожает все, что видит». Так, он уже сжевал 300 фунтов стерлингов (около 400 долларов), постоянно грызет шкафы, плинтусы, ручки, одежду — все, что под зубы попадется. Очень любит портить застежки-молнии. «Слава Богу, он еще не осознал, что молнии есть у нас на диване — этот ущерб было бы дороже всего возместить», — говорит Келли. Хозяева называют пса «Хьюго-Ужас».

Второй живущий в доме кокер-спаниель по кличке Джинкс не причиняет Келли и Брайану, а также их сыновьям, никаких хлопот. Она хорошо себя ведет и лишь наблюдает за тем, как Хьюго сеет вокруг хаос и разрушения.

«Это удивительно, сколько он всего способен натворить за те 20 минут, пока я отвожу детей в школу. Но не смеяться при этом невозможно», — рассказывает Келли.

Несмотря на жуткое поведение, хозяйка говорит, что ее семья обожает Хьюго и ни за что не расстанется с ним.

Между тем «худшая в мире кошка» Пердита нашла себе новый дом. Она стала интернет-знаменитостью благодаря остроумному объявлению, которое опубликовал приют для животных, расположенный в американском штате Северная Каролина.

Сотрудники подробно описали ее ужасный характер. Так, Пердита ненавидит обнимашки, терпеть не может котят, детей, Рождество и диснеевские фильмы. При этом она любит наскакивать на людей, хватая их за ноги, шнырять в темноте, а также «уставиться, заглядывая в душу, пока вы не почувствуете, что больше никогда не больше не испытаете радости».

После публикации объявления более 175 семей выразили желание забрать ее к себе. Выбор пал на супругов из штата Теннесси. По словам сотрудников, они обожают кошку, а та их «терпит». Новые хозяева дали кошке другое имя — Ноэль.

Ранее «ФАКТЫ» писали о видео, в котором упорная собака перелезла через высокий забор, цепляясь за сетку.



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