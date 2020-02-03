Не вижу препятствий: упорная собака перелезла через высокий забор, цепляясь за сетку (видео)

Мир

После того, как стало известно о собаке, которая преодолевает препятствия благодаря своей необычайной прыгучести, пользователей сети впечатлило другое видео — снятое в мексиканском городе Мехикали.

Собака породы чихуахуа отправилась на свою традиционную прогулку, но обнаружила, что калитка заперта. Как пишет издание Mashable, вместо того, чтобы вернуться домой, «отважный исследователь» решил бросить вызов препятствию. И полез вверх, цепляясь лапами за сетку ограды. При этом упорный пес не только покорил вершину забора, но еще и эффектно сиганул вниз — не хуже кошки. После чего спокойно отправился дальше по своим делам.

«Либо это умнейший пес, либо начало какого-то фильмы о собачьем зомби-апокалипсисе. Вам решать», — пишет издание.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что «самая сердитая собака в мире» стала интернет-сенсацией.

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