Пішла з життя відомий громадський діяч Валентина Шевченко

Украина

На 85-му році пішла з життя відомий політичний та громадський діяч Валентина Шевченко.

Валентина Шевченко чотири роки працювала заступником міністра освіти, два роки — заступником голови в Українському товаристві дружби і культурного зв'язку із зарубіжними країнами, а потім десять років (з 1975 по 1985 роки) — заступником голови президії Верховної Ради УРСР. А в 1985 році Валентину Шевченко обрали головою президії Верховної Ради УРСР. У 90-х роках продовжувала свою діяльність у громадських організаціях. У 2002 році створила та очолила Конгрес ділових жінок України.

Конгрес ділових жінок висловив глибокі співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати — смерті Валентини Семенівни Шевченко.

«Пішла з життя видатна людина, легенда України. Валентина Семенівна була не тільки шанованим державним, політичним і громадським діячем, а й високодуховною людиною, вірним другом, красивою жінкою. Її відкритість, товариськість, готовність допомагати в будь-якій життєвій ситуації завжди були прикладом для всіх нас. До останніх років свого життя Валентина Семенівна вела активну громадську діяльність. Її енергетика, ентузіазм, активна громадянська позиція була рушійною силою багатьох добрих справ. Низький уклін від усіх, хто знав Валентину Семенівну, за її вклад в кожну справу, велику душу і любов до людей. Ми пишаємось тим, що мали можливість співпрацювати з нею. Світла пам’ять про Валентину Семенівну залишиться в серцях людей, які її знали, поважали і любили», — написала член Конгресу ділових жінок України Філя Жебровська.





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