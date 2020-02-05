24.64 / 24.89 27.12 / 27.51
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пішла з життя відомий громадський діяч Валентина Шевченко

13:12 5 февраля 2020 326
Валентина Шевченко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

На 85-му році пішла з життя відомий політичний та громадський діяч Валентина Шевченко.

Валентина Шевченко чотири роки працювала заступником міністра освіти, два роки — заступником голови в Українському товаристві дружби і культурного зв'язку із зарубіжними країнами, а потім десять років (з 1975 по 1985 роки) — заступником голови президії Верховної Ради УРСР. А в 1985 році Валентину Шевченко обрали головою президії Верховної Ради УРСР. У 90-х роках продовжувала свою діяльність у громадських організаціях. У 2002 році створила та очолила Конгрес ділових жінок України.

Конгрес ділових жінок висловив глибокі співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати — смерті Валентини Семенівни Шевченко.

«Пішла з життя видатна людина, легенда України. Валентина Семенівна була не тільки шанованим державним, політичним і громадським діячем, а й високодуховною людиною, вірним другом, красивою жінкою. Її відкритість, товариськість, готовність допомагати в будь-якій життєвій ситуації завжди були прикладом для всіх нас. До останніх років свого життя Валентина Семенівна вела активну громадську діяльність. Її енергетика, ентузіазм, активна громадянська позиція була рушійною силою багатьох добрих справ. Низький уклін від усіх, хто знав Валентину Семенівну, за її вклад в кожну справу, велику душу і любов до людей. Ми пишаємось тим, що мали можливість співпрацювати з нею. Світла пам’ять про Валентину Семенівну залишиться в серцях людей, які її знали, поважали і любили», — написала член Конгресу ділових жінок України Філя Жебровська.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Любовь Успенская с дочерью

Дочь Успенской на коленях вымаливает у нее прощение

Лука Затравкин

Горячий пупс: 242-килограммовый сын Сафронова показал пародию на популярные пляжные фото

Стив Джобс

"Опасный путь": лечивший Стива Джобса от рака онколог предупредил о вреде вегетарианства

Путин в Израиле

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер