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Спорт

«Динамо» — «Стремсгодсет»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции

19:33 5 февраля 2020 50
Динамо Киев
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 6 февраля, киевское «Динамо» проведет второй контрольный матч в рамках второго тренировочного сбора в турецком Белеке. Следом за добытой накануне победой над словенской «Олимпией» подопечные Алексея Михайличенко сыграют с норвежским «Стремсгодсетом».

По итогам сезона-2019 (чемпионат Норвегии проводится по системе «весна-осень») клуб из 65-тысячного города Драммен занял 11-е место, выбравшись из зоны вылета лишь благодаря двум победам в заключительных турах.

Во время зимней подготовки подопечные 42-летнего Хенрика Педерсена пока успели провести лишь один контрольный матч, обыграв датский «Хобро» — 5:2. Новый сезон в Норвегии стартует 4 апреля — для «Стремсгодсета» чемпионат начнется домашним матчем с «Викингом».

Динамовцы уже дважды встречались с норвежским оппонентом на зимних сборах, и в обоих случаях побеждали: в 2016 году — 2:1 (голы у киевлян — Ярмоленко, Гусев), а в 2017-м — 2:0 (Беседин, Ярмоленко, с пенальти).

Прямую видеотрансляцию матча «Динамо» — «Стремсгодсет» смотрите 6 февраля (начало — в 16:00) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

В рамках второго сбора динамовцы проведут еще четыре игры: 9 февраля — с «Борацом» из Боснии и Герцеговины (3-е место в текущем сезоне; начало — в 16:00), 11-го — с вице-чемпионом Беларуси БАТЭ (16:00), 12-го — с «Тоболом» из Казахстана (4-е место; 16:30) и 15-го — с чемпионом Грузии тбилисским «Динамо» (16:00). Все матчи в прямом эфире будут транслироваться на YouTube-канале ФК «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легионер «Динамо» Тамаш Кадар выдворен из тренировочного лагеря на сборе в Турции.

Фото ФК «Динамо»

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