«Любил ее страшно»: Дикусар впервые рассказал о болезненном разрыве с Шоптенко

Шоу-бизнес

Известный хореограф Дмитрий Дикусар, которому приписывали роман с актрисой Викторией Булитко, впервые рассказал о личной жизни и признался, кем занято его сердце.

Спустя восемь лет путешествий и поисков себя Дмитрий вернулся в Украину и заново строит свою жизнь. В программе «Зірковий шлях» он впервые рассказал о браке с партнершей по паркету Еленой Шоптенко и болезненном разрыве. Их красивый и яркий роман начался в Грузии, где они ставили хореографию другим парам во время танцевального шоу. Вскоре Дима повел Лену под венец. А через три года пара неожиданно рассталась.

«Брак с Аленой продлился 3 года, но я же не женился на ней в первый день знакомства. Мы были вместе 4 года и даже больше», — рассказал Дикусар в рубрике «Кава з перцем» на канале «Украина».

Он и сейчас с грустью вспоминает о расставании. Говорит, что они не соперничали на сцене, у них не было романов на стороне. Просто чувства прошли.

«Что-то все-таки сложилось, если мы так долго были вместе. Я так понимаю, что Алена нашла того мужчину, с которым она счастлива. И я этому рад. Мне не очень важно сейчас копаться, почему мы не смогли быть вместе. Наверно, на это было много маленьких внутренних решений, скорее всего нелегких, возможно, очень сложных. Мы разные. Наверно, я не подходил Аленке так, как, наверно, должен был подходить. Может быть, картинка в ее голове не совпала с тем, что она видела. Не знаю. Это надо у Аленки спросить. Я любил ее страшно сильно», — признался Дмитрий.

Он не стал уточнять, кто именно стал инициатором развода, лишь подчеркнул, что тяжело переживал, впал в депрессию.

«Эти отношения, как спичка, горели-горели и догорели. На тот момент, когда мы расстались, для меня это было, как потерять руку, пол меня. Я этот период очень эмоционально переживал, через боль, страдания. После этого мне ничего не хотелось в плане отношений, наверно, еще целый год», — не скрывает сейчас хореограф.

Только время помогло ему справиться с переживаниями. Сейчас, несмотря на слухи, сердце Дмитрия сова свободно. Он уверен, что еще встретит свою любовь.

Напомним, до Шоптенко у Дикусара были отношения с певицей Ириной Билык. Их гражданский брак длился три года.

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