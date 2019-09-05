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Шоу-бизнес

Бывший муж Билык улетел в Грузию с новой партнершей (фото)

14:48 5 сентября 2019 461
актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко и хореограф Дмитрий Дикусар в проекте «Танці з зірками»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

После второго эфира популярного шоу «Танці з зірками», которое неожиданно покинула певица TAYANNA, страсти на паркете накаляются. Скандал разгорелся из-за комментария судьи Катерины Кухар танца актрисы Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара, в котором она упомянула бывшую жену танцора Ирину Билык. Актриса «Дизель Шоу» с партнером не стала вступать в звездную перепалку, а отправилась готовится к третьему эфиру «Танців з зірками» за границу.

Об этом рассказала в Instagram Виктория Булитко. «Мы летим к двум очень крутым грузинским хореографам. Едем не отдыхать, едем работать!», — написала Вика.

Она также рассказала, что идея репетировать за границей принадлежит именно Дикусару.

«Он работал режиссером на „Танцах со звездами“ в Грузии, поэтому хорошо знает хореографов. Говорит, они очень крутые и именно то, что нам нужно», — рассказала Виктория и поблагодарила партнера за поездку в Грузию, где она побывала впервые.

«Дима хорошо знает Тбилиси, у него здесь много знакомых. Так приятно, что он сам подготовил эту поездку, снял гостиницу у своих друзей в самом центре, чтобы я влюбилась в Тбилиси. Мы живем в центре с красивейшим видом на старый город», — говорит актриса.

Какой именно танец пара исполнит в третьем эфире в воскресенье, пока держат в секрете.

Ранее DZIDZIO рассмешил сеть забавным видео, как он с радиоведущим Славой Деминым исполняет пасадобль.

Напомним, первой шоу покинула яркая пара TAYANNA и Игорь Кузьменко. В интервью «ФАКТАМ» певица призналась, что для нее такой результат стал шоком.

Игорь более спокойно принял поражение и рассказал в интервью «ФАКТАМ» о закулисье шоу.

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