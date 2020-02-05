Жертвы коронавируса: на заблокированном возле Японии лайнере находятся десятки украинцев

Украина

На борту заблокированного в порту Японии круизного лайнера Diamond Princess, среди пассажиров которого обнаружили людей, инфицированных коронавирусом, находятся как минимум двадцать украинцев.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на одного из пассажиров лайнера. Сообщается, что судно отправили на карантин на две недели. Люди с хроническими заболеваниями могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются.

Журналисты направили запрос в Министерство иностранных дел Украины с просьбой рассказать о состоянии здоровья украинцев и том, какие меры предпринимаются для помощи им.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове изолировали шестерых студентов из Китая, большинство из которых недавно побывали на родине. Коронавирус у них не подтвердился, но медики наблюдают за ними, поместив студентов в специальные боксы в Харьковской областной инфекционной больнице.



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