Проверяют на коронавирус: в Харькове изолировали шестерых студентов из Китая

Украина

В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая, за которыми наблюдают медики, хоть коронавирус у иностранцев и не подтвердился. Ранее Украина заказала четыре тест-системы для выявления коронавируса.

Как сообщает KHARKIV Today, студентов поместили в специальные боксы в Харьковской областной инфекционной больнице. По словам главврача медучреждения Павла Нартова, лишь один из госпитализированных был из города Ухань, откуда начал распространяться коронавирукс. По его словам, за иностранцами наблюдают, поскольку большинство из них недавно были в Китае и могли контактировать с носителями инфекции.

«Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань — и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут», — цитирует издание главврача больницы.

Павел Нартов рассказал журналистам, что в Украину уже пришла первая партия тест-систем для определения коронавируса, в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки, после чего системы распределят по областям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на одесском рынке «7-й километр» медики в специальных защитных костюмах и масках проверяли сообщение о том, что торгующие китайцы заражены коронавирусом.

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