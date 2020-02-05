- 15:42 Под Херсоном водитель крутого внедорожника стал виновником жуткой аварии и скрылся
- 15:24 Бывшего украинского министра Табачника "засекли" в оккупированном Крыму
- 15:21 «Любил ее страшно»: Дикусар впервые рассказал о болезненном разрыве с Шоптенко
- 15:17 Восстановить утерянные водительские права можно онлайн: как это сделать
- 14:57 Проверяют на коронавирус: в Харькове изолировали шестерых студентов из Китая
- 14:48 Ударят морозы: синоптик дала прогноз на 6 февраля
- 14:47 Угроза коронавируса: еще один лайнер отправили на карантин
- 14:38 Курс доллара растет, а бензин не дорожает: как коронавирус повлияет на цену топлива
- 14:35 Под Киевом сожгли авто депутата: происшествие попало на видео
- 14:24 Спикер-демократ демонстративно разорвала текст речи Трампа
- 14:22 День бармена 2020: веселые поздравления и открытки
- 14:17 Не похожа на настоящую принцессу: Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой внешний вид
Проверяют на коронавирус: в Харькове изолировали шестерых студентов из Китая
В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая, за которыми наблюдают медики, хоть коронавирус у иностранцев и не подтвердился. Ранее Украина заказала четыре тест-системы для выявления коронавируса.
Как сообщает KHARKIV Today, студентов поместили в специальные боксы в Харьковской областной инфекционной больнице. По словам главврача медучреждения Павла Нартова, лишь один из госпитализированных был из города Ухань, откуда начал распространяться коронавирукс. По его словам, за иностранцами наблюдают, поскольку большинство из них недавно были в Китае и могли контактировать с носителями инфекции.
«Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань — и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут», — цитирует издание главврача больницы.
Павел Нартов рассказал журналистам, что в Украину уже пришла первая партия тест-систем для определения коронавируса, в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки, после чего системы распределят по областям.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на одесском рынке «7-й километр» медики в специальных защитных костюмах и масках проверяли сообщение о том, что торгующие китайцы заражены коронавирусом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.