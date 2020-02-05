У пассажиров заблокированного в Японии круизного лайнера обнаружили коронавирус

Мир

В Японии у десяти пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который изолировали в порту Йокогамы, обнаружен новый вирус из Китая.

Напомним, что на ограничительные меры в Японии пошли после того, как у пожилого мужчины, который путешествовал на лайнере, а потом сошел в Гонконге, обнаружили коронавирус.

По словам японского министра здравоохранения Катсунобу Като, пассажиров с положительным результатом отправляют в медучреждения, сообщает CNA. На борту лайнера находятся более трех тысяч людей.

Также сообщается, что до этого случая в Японии было 20 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, причем 17 из заболевших посещали Ухань. В минувшую субботу Япония начала отказывать во въезде иностранцам, которые были в провинции Хубэй в течение последних двух недель, а также людям с паспортами, выданными в провинции Хубэй.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в итальянском в порту Чивитавеккья изолировали круизный лайнер Costa Cruises с шестью тысячами пассажиров на борту. Тревогу вызвали двое пассажиров родом из Гонконга и Макао, у одного из которых была температура.



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