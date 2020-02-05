Украина

Где в Киеве появятся «умные» парковки и как быстро забрать авто со штрафплощадки

В Киеве запускают пилотный проект по внедрению автоматизированной системы организации парковочного пространства. По данным столичного департамента транспортной инфраструктуры горгосадминистрации, подписан меморандум с представителями американской компании MPS в Восточной Европе — израильской компанией LAMED. Предполагается, что «умная» система позволит автоматически считывать номер машины, рекомендовать парковочную локацию, фиксировать оплату парковки или выявлять нарушения, отсылать уведомление о штрафе, а также в круглосуточном режиме контролировать парковочное пространство. Для Киева модель и концепция полностью инвестиционная: изучение, внедрение и настройка системы по проекту израильской компании не потребует бюджетных вложений. (Между тем, как сообщалось, парковка в центре Киева существенно подорожает.)

Пилотный проект в течение двух месяцев протестируют в районе Бессарабского рынка. По его итогам на первом этапе создадут карту распространения и внедрения системы в центральных районах столицы. Подобная автоматизированная система парковки успешно используется в 50 городах Израиля и США.

Между тем с киевских улиц за неправильную парковку ежедневно эвакуируют машины. До сих пор документы, необходимые для возврата таких авто, оформлялись в Главном управлении Нацполиции в Киеве по улице Владимирской, 15 (при наличии водительского удостоверения и техпаспорта). Сейчас открыли дополнительную точку по оформлению документов на авто, сообщили в горгосадминистрации. В здании Управления патрульной полиции Киева (улица Народного Ополчения, 9) заработало «единое окно», упрощающее процедуру возврата автомобиля со штрафплощадки. В новой точке выдают три квитанции на оплату услуг: по перевозке автомобиля эвакуатором на штрафплощадку, сохранности автомобиля (после проверки информации со стороны полиции) и самого штрафа.

Подобные пункты вскоре появятся и в центрах оказания админуслуг (еще пять), где организуют электронную очередь, обустроят залы ожидания и установят дежурство инспекторов по парковке.

Отмечается, что город и дальше будет упрощать процесс возврата эвакуированного авто — процедуру хотят перевести в электронный формат. К примеру, дополнив мобильное приложение KyіvSmartCity нужным модулем, можно наладить оплату нарушителем штрафа за неправильную парковку, услуги эвакуатора и хранение машины.

Напомним, что услуги парковок можно оплачивать с помощью мобильных приложений. Для автовладельцев создана интерактивная карта, где представлен сегодняшний парковочный потенциал города. Уже сообщалось, что эвакуаторы в Киеве начнут работать круглосуточно.

С каждым годом в Киеве все сложнее ситуация с пробками. Специалисты ломают голову, что делать. Одно из решений — создание «зеленых коридоров» на магистралях. Уже с 10 февраля рядом с дорожными знаками 5.30 появятся и таблички «зеленая волна». Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения в соцсетях. Новые таблички по многочисленным просьбам водителей разместят на улицах, где светофоры работают в режиме координированного управления. Водителям лишь нужно ехать со скоростью 40−50 км/ч, чтобы на трассах вписаться в «зеленые потоки».

Киевский городской голова сообщил на своей странице в сети Facebook, что на карте столичных дорог созданы до полусотни маршрутов с режимом «зеленой волны».

По таким трассам можно довольно быстро проехать по городу, поймав зеленый «глаз» светофора. Главное — придерживаться рекомендуемой скорости. А в результате можно получить несколько выгод: экономия топлива составит 10−12 процентов, выбросы уменьшаться на 13−18 процентов. Кроме того, эксперты считают, что при этом сокращается число ДТП примерно на 10−13 процентов.

В прошлом году специалисты внедрили 14 «зеленых» маршрутов: - улицы Маршала Малиновского — Маршала Тимошенко — Героев Днепра; - улицы Кайсарова — Брожко; - улицы Короленковская — Казимира Малевича; - проспект В. Маяковского; - улица Оноре де Бальзака; - улицы Радунская — Теодора Драйзера; - улица Соломенская; - улицы Тростянецкая — Анны Ахматовой; - улица М. Драгоманова; - улица Глубочицкая; - улица Сержа Лифаря; - улица Кубанской Украины; - проспект Мира; - просп. Броварской.

А сейчас их насчитывается в перечне аж 49. Эти «зеленые» маршруты можно найти на представленной выше схеме.

Напомним, как ранее сообщали «ФАКТЫ», по результатам международного мониторинга, самое неудобное время для перемещений по Киеву — вечер четверга. В это время в столице максимально загруженные дороги.

«ФАКТЫ» также рассказывали, что одну из центральных улиц столицы передумали делать односторонней.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter