Украина

Сегодня, 5 февраля, около 3 тысяч работников аграрных холдингов «Укрлендфарминг» и «Авангард», а также неравнодушные граждане, присоединившиеся к митингующим, собрались возле Верховной Рады Украины и Офиса президента и призвали защитить компанию от неправомерных притеснений со стороны правоохранителей. Аграрии передали президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с 30 тысячами подписей, в котором призывают уволить коррупционеров и остановить давление на компанию «Укрлендфарминг». Об этом сообщило ИА УНИАН.

Аграрии выступили с требованиями прекратить давление силовых органов на предприятие и уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, признанного судом виновным в коррупции. Люди приехали практически со всей Украины — предприятия работают в 600 населенных пунктах 22 областей страны.

Во время выступления со сцены операционный директор «Укрлендфарминга» Галина Ковток выразила надежду, что требования 27 тысяч аграриев, которым компания дает работу на селе и ежегодно выплачивает 3,5 млрд гривен зарплат, будут услышаны.

«Мы молча ждали, пока наша проблема решится, но теперь молчать не будем. Мы будем громко, как умеем, защищать нашу компанию — так, чтобы за стенами Верховной Рады и Офиса президента нас услышали. Мы ничего с вами не украли и не унаследовали. Все, что у нас есть, мы построили собственными руками. И сегодня мы защищаем свое. Поэтому «Руки прочь от «Авангарда», руки прочь от «ЛФ»! — сказала она, после чего этот лозунг скандировали другие участники митинга.

Галина Ковток

Как сообщил руководитель Зарянского отделения «Западной агропроизводительной компании» (входит в состав «Укрлендфарминга») Владимир Данилевский, обыски правоохранителей пугают сотрудников компании и угрожают срыву рабочего процесса.

«Это настораживает и меня, как руководителя, и сотрудников, которые хотят работать и получать зарплату, а не общаться с детективами НАБУ. Мы стоим за то, чтобы не потерять работу. Соседняя Польша от нас — за 200 километров, там ждут молодых, тех, кто умеет работать. А сейчас делается все, чтобы их отправить из Украины и закрыть наши рабочие места. Нас фактически парализовали и поставили под угрозу посевную кампанию, людей, их семьи и достаток», — прокомментировал он.

В свою очередь, народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко пообещал со сцены, что требования аграриев будут услышаны, и Сытник не останется главой НАБУ.

«Представьте, во главе Национального антикоррупционного бюро Украины стоит коррупционер, внесенный в реестр коррупционеров. Как такое может быть? И сегодня он дискредитирует институцию, которая должна бороться с топ-коррупцией, но не с топ-предприятием, которое создает ВВП Украины, наращивает экспорт и кормит всю страну и полмира. Мы понесем ваши требования в сессионный зал Верховной Рады, ведь они должны реагировать на то, что сегодня вы приехали бороться за свои права», — сказал он.

В обращении содержатся призывы к президенту вмешаться и остановить уничтожение важного для экономики Украины предприятия, отстранить коррупционеров и сохранить рабочие места. Кроме того, аграрии просят назначить ответственное лицо, которое соберет за столом переговоров представителей государства и владельцев компании для конструктивного диалога. Митингующие оставили у Офиса президента несколько тысяч зажженных свечей со своими именами и заявили, что акция является лишь предупредительной: если к их требованиям не прислушаются, на улицы выйдет значительно большее количество людей.

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