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В аэропорту Стамбула разбился второй за месяц самолет: что происходит (фото, видео)

18:51 5 февраля 2020 398
Развалившийся на части Boeing
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 5 февраля, в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен разбился пассажирский Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. Как сообщают местные СМИ, лайнер после посадки выкатился за пределы бетонной полосы и развалился на три части. При этом самолет загорелся.

На борту находились 177 человек. Лайнер прилетел в Стамбул из Измира рейсом 2193. Пламя удалось быстро потушить. Спасательные службы аэропорта эвакуировали всех, кто был на борту. Данных о погибших нет. Десятки людей пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщает британская газета The Daily Mail, месяц назад в этом же аэропорту произошел аналогичный инцидент. Такой же Boeing авиакомпании Pegasus выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту было 164 человека. Вот такое совпадение.

В обоих случаях, считают специалисты, пилоты не смогли справиться с управлением при посадке из-за повышенной влажности. Посадочная полоса оказалась очень скользкой.

Аэропорт Сабихи Гекчен — второй по величине в Стамбуле. В настоящее время он временно закрыт. Диспетчеры перенаправляют самолеты в другие аэропорты.

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