Украина

Сильный мороз и снегопады: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшие дни в Украине будет довольно холодно.

— Погоду до конца этой недели будет определять воздух с севера арктического происхождения, — говорит Наталья Голеня. - Благодаря этому стоит ожидать снижения температуры: ночью столбики термометров опустятся до 6−11 градусов мороза, а днем покажут минус 1−6 градусов. 8 и 9 февраля на юго-востоке страны, а также в Карпатах ожидается 12−17 градусов мороза ночью и 4−9 ниже нуля — днем. Существенные осадки не прогнозируются. Лишь местами возможен небольшой снег. На следующей неделе ожидаем потепления до 0 — плюс 6 днем, а ночью будет подмерзать, температура опустится до 1−3 градусов мороза. Местами пройдет дождь, а в Карпатах — мокрый снег.

В четверг, 6 февраля, по всей Украине ожидается снег. А в Закарпатской области — мокрый снег. В Крыму пройдет дождь. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Житомирской области столбики термометров покажут 2 градуса мороза, а в Крыму — плюс 5.

В пятницу, 7 февраля, снег пройдет во всех областях Украины, скорость ветра — до 12 метров в секунду. Днем на Киевщине температура 5 градусов мороза, а на юге — 0 градусов.

В субботу, 8 февраля, снег ожидается на западе страны и в Крыму, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в восточных регионах температура воздуха упадет до минус 7, а в западных поднимется до плюс 3.

В воскресенье, 9 февраля, по всей стране ожидается сухая, но ветреная погода. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в восточных областях столбики термометров опустятся до отметки 8 градусов мороза, а на западе поднимутся до плюс 2.

В понедельник, 10 февраля, дожди ожидаются на западе и севере страны, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Луганской области — 1 градус мороза. А в западных областях потеплеет до плюс 9.

Как писали ранее «ФАКТЫ», по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, в феврале Украину ждет резкое похолодание. В отдельных регионах возможны морозы до минус 17 градусов.

10−11 февраля в центральных областях похолодает до минус 9−14, — рассказал «ФАКТАМ» Леонид Горбань. - На севере страны температура будет на 3−4 градуса ниже, на востоке ожидается до 17−18 градусов мороза, а в районе Луганска — до минус 20. Эти морозы будут держаться сем дней. К 15−17 февраля они ослабнут до минус 3−4 градусов. С 19 по 23 февраля снова ожидается снижение температуры до 8−11 мороза. Такие качели будут до конца февраля, но ниже отметки минус 11 градусов столбики термометров уже не опустятся. Снега стоит ожидать 12, 14, 17, 19, 27 и 28 февраля.

Кроме того, ранее Леонид Горбань рассказал, что, по его расчетам, с окончанием календарной зимы ударят сильные морозы. «ФАКТЫ» решили уточнить у синоптика, действительно ли зимняя погода будет в Украине и весной?

— Полагаю, первая десятидневка марта будет морозной, — добавил народный синоптик.

Его слова подтверждают и народные приметы, о которых ранее писали «ФАКТЫ». Так, на днях харьковский сурок «предсказал», что зима задержится в Украине приблизительно до середины марта.

Другой народный синоптик, Владимир Деркач, в интервью «ФАКТАМ» обещал, что в первой декаде февраля установятся небольшие морозы, а затем на короткое время придет оттепель. «К концу первой десятидневки температура воздуха снизится. А во второй декаде февраля ожидается нетипичная для конца зимы погода: будет господствовать быстрая весна. И только к концу месяца зима напомнит о себе», — отметил синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», январь 2020 года в столице стал аномально теплым, синоптики утверждают, что метеорологическая зима в Киеве так и не наступила.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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