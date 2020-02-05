Снежная стихия накрыла Полтаву: в городе массово падают деревья (фото)

Происшествия

Снегопад, который не прекращается в Полтаве с ночи 5 февраля, стал причиной массового деревопада. Первым не выдержало налипания мокрого снега дерево на улице Гагарина (фото в заголовке). Лишь по счастливой случайности на обычно напряженной городской магистрали, которая ведет в несколько спальных районов, никто не пострадал. Упавшее дерево полностью перекрыло улицу, заблокировав движение транспорта. Напомним, циклон, который пронесся по некоторым областям Украины, нанес серьезный ущерб ряду населенных пунктов на востоке и в центре страны.

Без серьезных последствий обошлось и на улице Соборности, рядом с ЦУМом. Здесь, по информации начальника отдела оперативного реагирования управления ЖКХ горисполкома Сергея Зубаня, упавшая ветка оборвала лишь провода внешнего освещения.

А вот старый каштан на улице Сковороды, 3, рядом с аграрной академией, который сломался под самым корнем, повредил сразу два стоящих под ним автомобиля. Одному из них массивный ствол прогнул крышу, а «Хюндай» зацепило только ветками. Это случилось около 16:00.

Фото — интернет-издание «Полтавщина»

А около 21:00 поступило еще одно сообщение: в Полтаве на улице Пушкина, 145 дерево, упавшее возле магазина АТБ, накрыло сразу три припаркованные машины. К счастью, и в этом случае люди не пострадали.

Фото — интернет-издание «Коло»

В Киеве 5 февраля упавшее дерево частично перекрыло движение по улице, примыкающей к проспекту Победы. Впрочем, движение было доствточно быстро восстановлено.

Полиция и коммунальные службы регулярно предупреждают владельцев авто о том, что оставлять машины под деревьями опасно. И некоторые автомобилисты получили наглядное тому подтверждение.

Напомним, ранее в Харькове упавшее дерево пробило автомобиль.

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