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Снежная стихия накрыла Полтаву: в городе массово падают деревья (фото)
Снегопад, который не прекращается в Полтаве с ночи 5 февраля, стал причиной массового деревопада. Первым не выдержало налипания мокрого снега дерево на улице Гагарина (фото в заголовке). Лишь по счастливой случайности на обычно напряженной городской магистрали, которая ведет в несколько спальных районов, никто не пострадал. Упавшее дерево полностью перекрыло улицу, заблокировав движение транспорта. Напомним, циклон, который пронесся по некоторым областям Украины, нанес серьезный ущерб ряду населенных пунктов на востоке и в центре страны.
Без серьезных последствий обошлось и на улице Соборности, рядом с ЦУМом. Здесь, по информации начальника отдела оперативного реагирования управления ЖКХ горисполкома Сергея Зубаня, упавшая ветка оборвала лишь провода внешнего освещения.
А вот старый каштан на улице Сковороды, 3, рядом с аграрной академией, который сломался под самым корнем, повредил сразу два стоящих под ним автомобиля. Одному из них массивный ствол прогнул крышу, а «Хюндай» зацепило только ветками. Это случилось около 16:00.
А около 21:00 поступило еще одно сообщение: в Полтаве на улице Пушкина, 145 дерево, упавшее возле магазина АТБ, накрыло сразу три припаркованные машины. К счастью, и в этом случае люди не пострадали.
В Киеве 5 февраля упавшее дерево частично перекрыло движение по улице, примыкающей к проспекту Победы. Впрочем, движение было доствточно быстро восстановлено.
Полиция и коммунальные службы регулярно предупреждают владельцев авто о том, что оставлять машины под деревьями опасно. И некоторые автомобилисты получили наглядное тому подтверждение.
Напомним, ранее в Харькове упавшее дерево пробило автомобиль.
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