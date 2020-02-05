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В Северодонецке ищут неизвестного, надругавшегося над символами Украины (фото)
В среду, 5 февраля, в Северодонецке (Луганская область) произошло ЧП — в сквере им. Гоголя на проспекте Химиков неизвестный мужчина разбил стеклянную стелу, на которой были изображены Государственный герб и флаг Украины, и скрылся с места происшествия.
Инцидент произошел около 16:15.
Полиция ищет вандала. Ориентировки по приметам нарушителя предоставлены личному составу, всем экипажам патрульной полиции и мобильным нарядам.
«Обращаемся к гражданам с просьбой, если вы стали свидетелем данного события, или имеете информацию в отношении лица, изображенного на фотографии, просим сообщить на линию „102“ или по номеру 952 345 737», — говорится в сообщении полиции.
Позже появилась информация, что копы довольно быстро задержали мужчину, который разрушил стеклянную стелу. Сейчас с ним работают следователи в рамках уголовного производства, открытого по факту надругательства над государственными символами.
Напомним, неделю назад в Киеве неизвестные устроили погром на недавно отремонтированной Аллее художников. Киевской полиции оперативно удалось задержать хулиганов.
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