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Происшествия

Кличко показал вандалов, порезвившихся на Аллее художников, и требует наказания (видео)

19:24 30 января 2020 291
парень на Аллее художников
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве вандалы повредили элементы LED-подсветки, встроенной в перила вдоль обновленной Аллеи художников. Ранее в столице неизвестные повредили памятник незрячему человеку.

Инцидент на Аллее художников произошел в ночь на 29 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали группу парней, которые рвали провода.

Об этом в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко. Он также опубликовал видео с камер наблюдения.

«Городская власть обратилась и передала материалы в Подольское управление полиции Киева. Надеюсь, воров оперативно найдут и привлекут к ответственности. А киевляне пусть посмотрят на эти „вдохновленные“ лица…» — написал Кличко, добавив, что за подобные проступки он привлекал бы к исправительным работам на благо города.

«ФАКТЫ» также сообщали еще об одном случае в столице, когда неизвестные облили краской скульптуру «История любви» в парке у Моста влюбленных.

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