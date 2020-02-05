- 22:53 Забрали флэшку со свадебными фото: на "1+1" рассказали, чем закончились обыски СБУ
- 22:09 Авария в аэропорту Стамбула: появились данные о жертвах
- 21:57 Украинский консул попал в секс-скандал в Молдове
- 21:51 Убила и осталась на свободе: одесский суд принял сторону женщины, зарезавшей мужа-тирана на глазах у детей
- 21:18 День ангела Ксении и Оксаны: душевные поздравления и яркие открытки
- 21:14 «Не думал, что выберусь живым»: полицейский, спасший заложницу в Харькове, получил награду
- 21:05 В Северодонецке ищут неизвестного, надругавшегося над символами Украины
- 20:45 Не Киану единым: в украинском учебнике обнаружили карту из компьютерной игры
- 20:34 Снежная стихия накрыла Полтаву: в городе массово падают деревья
- 20:31 Андрей Малахов раскрыл истинную причину конфликта Успенской с дочерью
- 20:26 Страшная автокатастрофа под Харьковом: пятеро погибших
- 20:09 «Просто жесть»: в Киеве задержали совершенно пьяного водителя «на автопилоте»
Украинский консул попал в секс-скандал в Молдове
В Молдове в изнасиловании 17-летней девочки подозревают сотрудника консульства Украины в Бельцах.
Издание nordnews. md пишет, ссылаясь на источники в местной прокуратуре и полиции, что в изнасиловании подозревают двух мужчин. Один из них был задержан на 72 часа, а второй пока не задержан в связи с тем, что у него есть дипломатическая неприкосновенность. По данным сайта eadaily.com это Александр С.
Преступление произошло в ночь с 4 на 5 февраля в Бельцах в секторе Дачия.
Несовершеннолетняя якобы родом из района Сынжерей и проживает в Бельцах. Мать девочки уехала на работу за границу.
Девушка подвергалась сексуальному насилию двумя мужчинами в возрасте 37 и 38 лет.
Представители консульства Украины в Бельцах информацию не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ» писали о народном депутате от партии «Слуга народа» Романе Иванисове, который отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование несовершеннолетней.
В громкий секс-скандал также попал другой нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко, переписка которого с проститутками вышла в публичную плоскость.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?