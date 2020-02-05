Украинский консул попал в секс-скандал в Молдове

Происшествия

В Молдове в изнасиловании 17-летней девочки подозревают сотрудника консульства Украины в Бельцах.

Издание nordnews. md пишет, ссылаясь на источники в местной прокуратуре и полиции, что в изнасиловании подозревают двух мужчин. Один из них был задержан на 72 часа, а второй пока не задержан в связи с тем, что у него есть дипломатическая неприкосновенность. По данным сайта eadaily.com это Александр С.

Преступление произошло в ночь с 4 на 5 февраля в Бельцах в секторе Дачия.

Несовершеннолетняя якобы родом из района Сынжерей и проживает в Бельцах. Мать девочки уехала на работу за границу.

Девушка подвергалась сексуальному насилию двумя мужчинами в возрасте 37 и 38 лет.

Представители консульства Украины в Бельцах информацию не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» писали о народном депутате от партии «Слуга народа» Романе Иванисове, который отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование несовершеннолетней.

В громкий секс-скандал также попал другой нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко, переписка которого с проститутками вышла в публичную плоскость.

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