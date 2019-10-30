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Общество и люди

Известного нардепа-дипломата поймали за интимной перепиской в Раде (фото)

11:36 30 октября 2019 448
Богдан Яременко
Инф. «ФАКТОВ»

Известный дипломат, а ныне народный депутат от «Слуги народа», Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Верховной Рады переписывался в онлайн-сети знакомств.

Во вторник, 29 октября, деликатную переписку в «Сеть знакомств Мам…» и «Loveeto» заметил и сфотографировал корреспондент «Букв».

Издание пишет, что во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Затем Яременко стал переписываться с девушкой, возможно, другой.

«Яременко: …условия встречи с тобой?
Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный — табу. Час — 100 долларов. Два часа — 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно».

Напомним, Богдан Яременко является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. У него есть супруга Виктория и двое детей — дочь и сын.
Декларация о доходах Яременко отсутствует на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с дипломатом Яременко.

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