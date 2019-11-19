Политика

Скандал вокруг "слуги народа" Иванисова: СМИ настаивают на его судимости за изнасилование, сам нардеп отрицает

Народный депутат от партии «Слуга народа» Роман Иванисов, избранный в Раду в мажоритарном округе в Ривненской области, действительно отбывал наказание в исправительной колонии по тяжкой статье — за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом свидетельствуют данные, полученные УНН в правоохранительных органах.

В соответствии с ними, Иванисова задержали 14 сентября 1995 года в Запорожской области. Ему предъявили подозрение по ст. 117 ч. 3 (Изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (Изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины.

22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако в октябре того же года мужчину задержали повторно и уже 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбыть в колонии он успел 2,5 года.

Тем не менее сам Иванисов в своем Facebook разместил фотокопию справки об отсутствии судимости.

Журналисты обратились за комментарием к главе фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, и тот заявил, что в случае подтверждения факта своей судимости за изнасилование, вынесет вопрос на рассмотрение фракции.

Напомним, ранее в громкий секс-скандал попал другой мажоритарщик фракции «Слуга народа» — Богдан Яременко, которого после этого обещали уволить с должности главы комитета по внешней политике.



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