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Умер знаменитый советский хоккеист (фото)
Не стало знаменитого экс-хоккеиста сборной Советского Союза, олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира Александра Скворцова, скончавшегося на 66-м году жизни. Один из величайших хоккеистов в истории «Торпедо» в последнее время занимал пост члена правления нижегородского клуба. Болельщики со стажем помнят, что Скворцов вместе с Ковиным и Варнаковым входил в состав, пожалуй, лучшей немосковской тройки в истории сборной СССР.
Лучший бомбардир в истории «Торпедо» Александр Скворцов в составе сборной Советской Сборной завоевал «золото» (1984 г.) и «серебро» (1980 г.) Олимпийских игр, а также трижды становился чемпионом мира (1979, 1981, 1983 гг.) и четырежды — чемпионом Европы (1979, 1981, 1983 и 1985 гг.). Знаменитый форвард также обладатель Кубка Канады (1981-й) и Кубка вызова (1979 год). В чемпионатах СССР Скворцов сыграл 619 матчей и забросил 255 шайб. После окончания карьеры он тренировал ряд шведских и российских клубов.
Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Александр Скворцов
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