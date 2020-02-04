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Спорт

Умер знаменитый советский хоккеист (фото)

10:26 4 февраля 2020 183
Александр Скворцов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Не стало знаменитого экс-хоккеиста сборной Советского Союза, олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира Александра Скворцова, скончавшегося на 66-м году жизни. Один из величайших хоккеистов в истории «Торпедо» в последнее время занимал пост члена правления нижегородского клуба. Болельщики со стажем помнят, что Скворцов вместе с Ковиным и Варнаковым входил в состав, пожалуй, лучшей немосковской тройки в истории сборной СССР.

Лучший бомбардир в истории «Торпедо» Александр Скворцов в составе сборной Советской Сборной завоевал «золото» (1984 г.) и «серебро» (1980 г.) Олимпийских игр, а также трижды становился чемпионом мира (1979, 1981, 1983 гг.) и четырежды — чемпионом Европы (1979, 1981, 1983 и 1985 гг.). Знаменитый форвард также обладатель Кубка Канады (1981-й) и Кубка вызова (1979 год). В чемпионатах СССР Скворцов сыграл 619 матчей и забросил 255 шайб. После окончания карьеры он тренировал ряд шведских и российских клубов.

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Александр Скворцов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский хоккеист Самвел Мнацян скончался на 30-м году жизни.

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