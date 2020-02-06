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Происшествия

Погодный апокалипсис под Днепром: из-за удара стихии в области отключен свет, на дорогах образовались пробки (фото, видео)

3:25 6 февраля 2020 28
Днепр, непогода
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области, как и предупреждали метеорологи и спасатели, в результате осложнения погодных условий в виде снега и метели произошло отключение электроснабжения.

Об этом сообщили в областном представительстве Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что без электроснабжения остались восемь населенных пунктов — всего 5 637 абонентов. Аварийными бригадами электроснабжающей компании организованы восстановительные работы.

По информации ГП «Днепропетровский облавтодор» на Криворожском шоссе образовался мощный затор, самая большая пробка на трассе М-04 в районе Краснополья.

Всего на дорогах области работает 55 единиц техники и 55 человек личного состава.

Вечером в среду в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на Криворожском шоссе Чечелевского района образовалась пробка. Прибыв на место происшествия спасатели с помощью троса изъяли 15 единиц техники в которых находилось 32 мужчины и отбуксировано на безопасный участок дороги.

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за непогоды 31 населенный пункт остался без электроэнергии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в преддверии ухудшения погодных условий полиция запустила мобильное приложение для тех водителей, чьи машины застряли в снегу, и при этом остались без связи.

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