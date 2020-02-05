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Полиция запустила мобильное приложение для застрявших в снегу водителей
В связи с резкой переменой погоды правоохранители выступили с рекомендацией к водителям применять мобильное приложение «My Pol», в котором можно автоматически передать свои данные и координаты полицейским.
Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
«Для вызова помощи в условиях ухудшения погоды советуем воспользоваться бесплатным мобильным приложением „My Pol“. Оно пригодится тем, кто из-за непогоды попал в затруднительное положение и по каким-то причинам не может дозвониться на телефоны экстренных служб», — отмечают в ведомстве.
Приложение активируется с помощью кнопки «Экстренного вызова» и автоматически передает данные и координаты заявителя полицейским.
Кроме того, в программе есть информация о ближайших территориальных отделениях полиции и медицинских учреждениях и рекомендации по действиям в той или иной чрезвычайной ситуации.
Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) призвала автовладельцев, в особенности проживающих в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, на севере Донецкой и Луганской областей, воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с непогодой в регионах (особенно на востоке страны), где ожидается наибольшее снижение температуры, в круглосуточном режиме организована работа межведомственных штабов, при этом местные власти займутся обеспечением работы пунктов обогрева. Также будет своевременно привлекаться снегоуборочная технику. В то же время в Киеве планируют ограничивать въезд в город большегрузного транспорта.
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