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Внезапно умер сын свергнутого президента Киргизии, в тот же день похоронили племянника (фото)
Сын беглого президента Киргизии Аскара Акаева внезапно скончался в Москве. По предварительным данным, у 43-летнего Айдара Акаева произошла остановка сердца. Об этом сообщило издание 24. kg со ссылкой на близких семьи.
У свергнутого в марте 2005 года в ходе «тюльпановой революции» 75-летнего Акаева четверо было детей — Бермет, Айдар, Саадат и Илим.
Бермет и Айдар Акаевы в феврале 2005 года баллотировались в Жогорку Кенеш (парламент Кыргызской республики) и получили депутатские мандаты от партии власти «Алга Кыргызстан». Семейно-клановая коррупция вызвала массовые протесты в стране. В итоге Акаев и его родные были вынуждены бежать за границу.
Первой женой Айдара Акаева была младшая дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алие. Они поженились в 1998 году, когда ей было 18 лет, и развелись в 2001-м.
С 2002 Айдар был женат на дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых — телеведущей Сайкал Чокубаевой. У них двое детей. После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.
Как сообщает 24. kg, это не единственная утрата в семье Аскара Акаева. Ранее в Москве скончался также его 59-летний племянник Кубан Акаев, сын брата Аскара Акаеева Чилтена. Похороны состоялись 5 февраля в Кемине — в день смерти Айдара.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том. что в возрасте 103 лет умер голливудский актер Кирк Дуглас.
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