Глюк в матрице: неподвижно застывшая в небе птица поставила в тупик пользователей сети (видео)

Мир

Видео, которое опубликовала в соцсети Facebook жительница американского штата Нью-Мексико Кэйлин Боумен, поставило пользователей интернета в тупик. Семья утром ехала на машине в школу, когда дочка Кэйлин Лилли вдруг сказала: «Посмотрите, та птица замерзла!». И в самом деле — в небе совершенно неподвижно зависла ворона, будто застывшая при взмахе крыльев.

При этом, как говорит Боумен, можно было разглядеть, что клюв птицы все же двигался. Дождаться, чем дело кончилось, не удалось — Лилли опаздывала на уроки.

Как пишет издание Daily Star, в этот день температура в городе Галлап опустилась до 15 градусов мороза. Однако, даже если предположить, что птица и в самом деле замерзла на лету, она должна была камнем упасть вниз. На самом же деле она нарушила все законы гравитации. «Глюк в матрице», — написали в комментариях.

При этом специалисты говорят, что птица может оставаться неподвижной в воздухе — когда летит против ветра со скоростью, равной скорости ветра.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Черные или белые кроссовки: новая оптическая иллюзия разделила интернет на два лагеря.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter