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Стало известно, что подарили Криштиану Роналду на 35-летие (фото, видео)
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнилось 35 лет, отметил день рождения в ресторане Casa Fiore в Турине. После утренней тренировки на базе «Ювентуса» пятикратный победитель Лиги чемпионов вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес и старшим сыном погулял вечером в кругу друзей.
Уже у входа в ресторан Роналду ждал сюрприз — Гелендваген (внедорожник Mercedes G-class), перевязанный огромным красным бантом. Ожидавшие Криштиану гости встретили именинника с хлопушками, а также спели на португальском «С днем рождения».
Также чемпион Европы в составе сборной Португалии выложил в Instagram снимок праздничного торта, выполненного в виде названия его бренда CR7: буквы были политы черным шоколадом, цифра — белым.
«Когда я был маленький, то думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре. Я и подумать не мог, что буду играть в таких клубах и выигрывать такие трофеи.
Что касается моего будущего, то я могу выиграть свою шестую Лигу чемпионов. С «Ювентусом» у меня есть шанс снова победить. Это сложно, но у нас хорошая команда. Идем к цели шаг за шагом", — заявил Криштиану Роналду в интервью португальскому изданию A Bola.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду открывает новый отель в столице Испании.
Фото Instagram
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