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Полицейские развернули операцию по розыску плачущего ребенка — но нашли то, чего не ждали (фото)

Полицейские канадского города Оттава получили сигнал, что в отдаленном поселении к западу от столицы, ночью в лесистой местности, слышен жалобный плач ребенка. Стражи порядка немедленно прибыли по вызову, организовав поисковую операцию. Прочесали лесок, но не нашли ничего подозрительного. Тогда они обошли все дома в округе. В одном из них проживала семья с тремя детьми. Но, когда перепуганная явлением полиции мать пересчитала своих отпрысков, все они оказались на месте. А тут как раз домой вернулся ее муж-фермер. И ситуация разъяснилась.

Как пишет Daily Star, это был не плач ребенка, а блеяние козы, которая застряла головой в заборе возле леса. Фермер показал полицейским загон для коз — это оказалось как раз в том месте, где слышал «плач ребенка» бдительный гражданин, вызвавший полицию.

Вопли попавшей в беду козы очень напоминают детский плач. Об этом знает большинство фермеров, но мало кто из полицейских.

Полицейские не предъявляли претензии из-за ложного вызова. Напротив, они напомнили населению, что о разных подозрительных случаях нужно сообщать немедленно. «Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о случившемся», — заявили в полицейском управлении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что английская семья вызвала спасателей из-за обнаруженной в доме гигантской ящерицы, которая оказалась… грязным носком.

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