Мир

Смертельное крушение поезда в Италии: первые фото и видео с места ЧП

В итальянской области Ломбардия возле города Лоди сошел с рельсов скоростной поезд, направлявшийся из Милана в Салерно. Опрокинулись по меньшей мере два вагона. Как сообщает издание Corriere della Sera, погибли по меньшей мере два человека — машинист и его помощник. Еще около 30 пассажиров получили травмы.

Причины инцидента пока неизвестны. На месте происшествия работают медики и пожарные. Движение на линии Милан-Болонья приостановлено.

Dramatic drone pictures of this mornings tragic high speed train crash in #Lodi Italy. pic.twitter.com/lPbOSwrlWp — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) February 6, 2020

Между тем, как сообщали «ФАКТЫ», возросло количество жертв крушения самолета в Стамбуле.

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