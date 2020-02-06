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Мир

Смертельное крушение поезда в Италии: первые фото и видео с места ЧП

10:07 6 февраля 2020 770
Сошедший с рельсов вагон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В итальянской области Ломбардия возле города Лоди сошел с рельсов скоростной поезд, направлявшийся из Милана в Салерно. Опрокинулись по меньшей мере два вагона. Как сообщает издание Corriere della Sera, погибли по меньшей мере два человека — машинист и его помощник. Еще около 30 пассажиров получили травмы.

Причины инцидента пока неизвестны. На месте происшествия работают медики и пожарные. Движение на линии Милан-Болонья приостановлено.

Между тем, как сообщали «ФАКТЫ», возросло количество жертв крушения самолета в Стамбуле.

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