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Смертельное крушение поезда в Италии: первые фото и видео с места ЧП
В итальянской области Ломбардия возле города Лоди сошел с рельсов скоростной поезд, направлявшийся из Милана в Салерно. Опрокинулись по меньшей мере два вагона. Как сообщает издание Corriere della Sera, погибли по меньшей мере два человека — машинист и его помощник. Еще около 30 пассажиров получили травмы.
Причины инцидента пока неизвестны. На месте происшествия работают медики и пожарные. Движение на линии Милан-Болонья приостановлено.
Dramatic drone pictures of this mornings tragic high speed train crash in #Lodi Italy. pic.twitter.com/lPbOSwrlWp— Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) February 6, 2020
Между тем, как сообщали «ФАКТЫ», возросло количество жертв крушения самолета в Стамбуле.
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