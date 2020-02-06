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Количество жертв крушения самолета в Стамбуле возросло
В результате аварии пассажирского Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в международном аэропорту Стамбула погибло три человека, 157 получили травмы.
Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает NTV.
По его словам, из 157 пострадавших трое находятся в реанимации.
Напомним, 5 февраля в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен пассажирский Boeing 737 после посадки выкатился за пределы бетонной полосы и развалился на три части. Самолет загорелся.
На его борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. Причиной инцидента называют жесткую посадку из-за ливня и сильного ветра.
По информации Генерального консула Украины в Стамбуле Александра Гамана, среди пострадавших в аварии, граждан Украины нет.
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