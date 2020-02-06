24.50 / 24.76 26.94 / 27.33
Киев: -6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Количество жертв крушения самолета в Стамбуле возросло

8:50 6 февраля 2020 595
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В результате аварии пассажирского Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в международном аэропорту Стамбула погибло три человека, 157 получили травмы.

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает NTV.

По его словам, из 157 пострадавших трое находятся в реанимации.

Напомним, 5 февраля в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен пассажирский Boeing 737 после посадки выкатился за пределы бетонной полосы и развалился на три части. Самолет загорелся.

На его борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. Причиной инцидента называют жесткую посадку из-за ливня и сильного ветра.

По информации Генерального консула Украины в Стамбуле Александра Гамана, среди пострадавших в аварии, граждан Украины нет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День Ксении

Поздравления с Днем ангела Ксении и Оксаны в стихах и прозе

Кейт МИддлтон

Не похожа на настоящую принцессу: Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой внешний вид (фото)

День Ксении

День ангела Ксении и Оксаны: душевные поздравления и яркие открытки

пенсионерка

В Кабмине разобрались с платежками пенсионерки, которой предлагали продать собаку

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер