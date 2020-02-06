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Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна (фото)
Девушка по имени Оливия Нанн выложила в групповом чате свое сделанное после вечеринки селфи, которое ужаснуло ее друзей. Как оказалось, Оливия не заметила, что была не одна. На внутренней стороне ее капюшона, в нескольких сантиметрах от лица, расположился громадный, пугающего вида паук.
Фото, которое приятели девушки разместили в соцсетях, стало вирусным. Пользователи интернета испытали шок. «Боже, у меня сейчас душа расстанется с телом!», «Некуда бежать. Ни снять капюшон, ни двинуться, ни моргнуть — ничего» — писали в комментариях.
А от сама Оливия совершенно спокойно отреагировала на ситуацию. На вопрос подруги: «Как ты после этой травмы, Лив?», она ответила: «Чувствую себя прекрасно. Честно говоря, пауки — мои друзья».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что девушка отправила парню видео-селфи и перепугала его маячившим на заднем плане привидением.
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