Мир

Пользователь платформы Reddit поделился испугавшим его видео-селфи, которая прислала ему по Snapchat его девушка. На нем подруга парня позирует вместе с котом. А на заднем плане маячит загадочная неподвижная фигура — в белом одеянии и с длинными черными волосами. «Лично я не слишком верю в паранормальное, но, серьезно, не могу отделаться от мысли, что у нее в шкафу кто-то есть», — написал он.

«И в самом деле — похоже, как будто там стоит призрак и наблюдает за ней», «Либо твоя девушка ненавязчиво дает тебе понять, что изменяет тебе, либо ее преследует какой-то жуткий извращенец, либо у нее в шкафу живет привидение… Причем привидение — это наилучший из вариантов», «Уверен, что этому существует объяснение, но выглядит оно точь-в-точь, как человек» — писали пользователи сети.

Впрочем, не все уверены в сверхъестественном происхождении фигуры. Скептики предположили, что это висит пальто на вешалке. «Моя одежда тоже часто пугает меня. Я всегда принимаю ее за человека. Но видео все равно жуткое. Одежда это или нет», — написал один из них.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «привидение» в шкафу студентки оказалось незнакомым мужчиной, регулярно воровавшим ее одежду.





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