«Виноват Трамп»: кремлевские пропагандисты насмешили конспирологической версией о коронавирусе

Мир

Сеть насмешило видео российских пропагандистов, в котором массовое распространение коронавируса в Китае и мире связывают с президентом США Дональдом Трампом, ранее «раздававшем короны» на конкурсе красоты.

Мол, главное в слове «коронавирус» — это корона. А Трамп, раздававший короны красавицам, возглавляет США — главного соперника Китая на мировой арене. «Так что происхождение коронавируса, а главное, цели и задачи его использования, становятся абсолютно ясными», — утверждают конспирологи.

Так, не расслабляемся сейчас первый канал расскажет нам всю правду про коронавирус. Расследование уровня бох.

pic.twitter.com/QEst4vPBB8 — Alexander Reza 112+ (@volk2003) February 6, 2020

Интернет-пользователи во всю высмеивали российских «конспирологов». И припомнают российского президента Владимира Путина с короной в руках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», китайские эксперты предполагают, что пик вспышки коронавируса придется на 12−16 февраля, а 21 февраля может стать переломным.

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