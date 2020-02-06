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Мир

«Виноват Трамп»: кремлевские пропагандисты насмешили конспирологической версией о коронавирусе

10:42 6 февраля 2020 176
Трамп на фоне флага
Инф. «ФАКТОВ»

Сеть насмешило видео российских пропагандистов, в котором массовое распространение коронавируса в Китае и мире связывают с президентом США Дональдом Трампом, ранее «раздававшем короны» на конкурсе красоты.

Мол, главное в слове «коронавирус» — это корона. А Трамп, раздававший короны красавицам, возглавляет США — главного соперника Китая на мировой арене. «Так что происхождение коронавируса, а главное, цели и задачи его использования, становятся абсолютно ясными», — утверждают конспирологи.

Интернет-пользователи во всю высмеивали российских «конспирологов». И припомнают российского президента Владимира Путина с короной в руках.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», китайские эксперты предполагают, что пик вспышки коронавируса придется на 12−16 февраля, а 21 февраля может стать переломным.

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