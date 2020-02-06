Коронавирус убивает: количество жертв пневмонии нового типа в Китае снова увеличилось

Мир

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса может пойти с 21 февраля на спад, пока что количество его жертв увеличивается.

Так, количество инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 27,4 тыс. человек.

Такие данные приводит информационный портал «Ванъи» со ссылкой на информацию региональных властей.

А еще в среду утром центральные власти зафиксировали 24,3 тыс. инфицированных.

В то же время число умерших от пневмонии нового типа в провинции Хубэй увеличилось на 70 и достигло отметки в 549 жертв.

Помимо Китая коронавирус наносит удары и в других странах. Так, в США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 12. Впервые заболевание выявлено в Висконсине, информировал в среду на своем сайте департамент услуг здравоохранения этого штата.

«Департамент услуг здравоохранения Висконсина, центр госпиталей и клиник штата, а также Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в Висконсине. Непосредственный риск заражения людей [в США] этим вирусом низок», — информировало ведомство.

По его данным, новый пациент, совершеннолетний, заразился в Китае. «Этот человек изолирован у себя дома и чувствует себя хорошо», — заверил департамент.

Таким образом в США подтверждено 12 случаев заболевания пневмонией, вызванной 2019-nCoV. Случаи зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Аризона, Вашингтон, Висконсин и Массачусетс. Соединенные Штаты ввели временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех иностранцев, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что от распространение коронавируса страдают не только жителя Поднебесной, но люди в других странах, в том числе и туристы круизных лайнеров, заходивших в китайские порты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter