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В Шотландии министр ушел в отставку из-за сотен игривых сообщений 16-летнему мальчику

11:18 6 февраля 2020 86
Дерек Маккей
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Великобритании разгорелся крупный скандал. Министр финансов Шотландии вынужден был подать в отставку после того, как стало известно о его переписке с 16-летним школьником.

42-летний Дерек Маккей за последние шесть месяцев отправил подростку, чье имя не разглашается, 270 довольно игривых сообщений через соцсети. Так, он писал, что мальчик «выглядит мило», обсуждал его новую стрижку, приглашал на обед, предлагал оплатить билеты на матч регби, а также просил сопровождать его на одно из мероприятий в парламенте. В конце концов переписку обнаружила шокированная мать несовершеннолетнего мальчика, которая подала жалобу.

Как сообщает издание The Guardian, Маккей признал полную ответственность за свои действия. «Я вел себя глупо, и я по-настоящему сожалею», — заявил он. Министр также принес извинения мальчику и его семье.

6 февраля Маккей должен был представить проект бюджета правительства Шотландии на 2020−2021 годы. Вместо него это сделает заместитель министра Кейт Форбс.

В 2013 году Дерек Маккей публично заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и расстался с женой. У него имеется двое сыновей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России главу Чувашии хотят отправить в отставку после издевательской шутки над спасателем.

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