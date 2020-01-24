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В России главу Чувашии хотят отправить в отставку после издевательской шутки над спасателем (видео)
В Чувашии разразился скандал после появления в сети видео, на котором губернатор Михаил Игнатьев необычным способом вручает сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных автомобилей. Ранее сотрудники российского МЧС не смогли спасти 11 человек при пожаре. О происшествии в Чувашии сообщает «Интерфакс».
Ролик свидетельствует, что губернатор заставлял офицера МЧС подпрыгивать за ключами. Это произошло во время смотра техники аварийно-спасательных служб в Чебоксарах, когда представителям пожарных частей торжественно вручали ключи от новых машин.
Сеть взорвалась лавиной комментариев:
Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что будет поставлен вопрос об исключении губернатора Игнатьева из партии, а также рассмотрено его соответствие должности главы Чувашии.
Глава МЧС РФ Владимир Пучков прокомментировал поведение Игнатьева словами: «Руководителю высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом».
Ранее сообщалось, что в России ребенка заставили исправить правдивый рисунок о ветеране войны на более красивый.
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