Мир

В России главу Чувашии хотят отправить в отставку после издевательской шутки над спасателем (видео)

В Чувашии разразился скандал после появления в сети видео, на котором губернатор Михаил Игнатьев необычным способом вручает сотрудникам МЧС ключи от новых пожарных автомобилей. Ранее сотрудники российского МЧС не смогли спасти 11 человек при пожаре. О происшествии в Чувашии сообщает «Интерфакс».

Ролик свидетельствует, что губернатор заставлял офицера МЧС подпрыгивать за ключами. Это произошло во время смотра техники аварийно-спасательных служб в Чебоксарах, когда представителям пожарных частей торжественно вручали ключи от новых машин.

Сеть взорвалась лавиной комментариев:



Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что будет поставлен вопрос об исключении губернатора Игнатьева из партии, а также рассмотрено его соответствие должности главы Чувашии.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков прокомментировал поведение Игнатьева словами: «Руководителю высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом».

Ранее сообщалось, что в России ребенка заставили исправить правдивый рисунок о ветеране войны на более красивый.

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