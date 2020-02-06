Центровой сборной Украины сменил клуб в НБА (видео)

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26-летний украинский баскетболист Алексей Лэнь, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2013 года, перешел из «Атланты Хоукс» в «Сакраменто Кингз».
Уроженец Антрацита, что в Луганской области, стал частью обмена игроками между клубами. Так, в «Сакраменто» вместе с Лэнем переехал тяжелый форвард Джабари Паркер, а в обратном направлении проследовал центровой Дуэйн Дедмон. Также «орлы» получили право двух пиков (процедура выбора нового игрока) на двух следующих драфтах — в 2020-м и 2021-м.
Отметим, что Лэнь перешел в «Атланту» из «Финикс Санз» в августе 2018 года, подписав двухлетний контракт на 8,5 млн долларов. В апреле 2019-го наш соотечественник установил личный рекорд результативности в НБА, в матче с «Милуоки Бакс» набрав 33 очка.
В нынешнем сезоне Алексей провел за «Атланту» 40 матчей, в которых набирал в среднем 8,7 очка и делал 5,8 подборов. При этом «Хоукс» занимают в таблице Восточной конференции предпоследнее, 14-е, место, одержав 14 побед и потерпев 38 поражений, его же новый клуб в Западной конференции располагается на 13-й позиции с 19 победами и 31 поражением.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что выступающий за «Детройт» украинец Михайлюк установил личный рекорд в НБА и забросил мяч в кольцо со своей половины поля.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!