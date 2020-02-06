Смертельно больной россиянин зарезал 13-летнего сына, «чтобы мальчик не остался без отца»

Мир

40-летний житель подмосковного города Домодедово Олег Драчев зарезал своего родного 13-летнего сына Илью. Драчев был смертельно болен — недавно у него обнаружили злокачественную опухоль мозга. Следователям он заявил, что «не хотел оставлять мальчика без отца», опасаясь, что жена не сможет его воспитать в одиночку.

Как сообщает TVC, об убийстве стало 5 февраля. Мать ребенка пришла с работы домой и увидела окровавленного мужа с ножом. А на кровати она нашла тело сына с колото-резаными ранами в области груди. Отец дважды ударил Илью ножом, когда мальчик спал.

Женщина выбежала на улицу и вызвала полицию.

После того, как Олегу поставили диагноз, у него проблемы с ориентацией в пространстве, развилось психическое расстройство. Мужчина лишился работы и почти все время сидел дома.

Подозреваемого доставили в Домодедовский психоневрологический диспансер для обследования.

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