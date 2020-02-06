Зеленский презентовал приложение «Дія»: в чем новинка поможет украинцам

Украина

В четверг, 6 февраля, в Украине официально запустили мобильное приложение «Дія». Ранее уже начали работать некоторые сервисы новинки, в частности «Е-Малятко».

«Приложение „Дія“ — это первый шаг на пути к созданию государства-сервиса», — заявил президент Украины Владимир Зеленский на презентации проекта.

Как сообщает интернет-представительство президента Украины, мобильное приложение теперь доступно в Google Play и Apple Store. В результате девять миллионов украинцев могут пользоваться в своем смартфоне водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства, а также удостоверять личность при путешествиях по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операциях. Реализуются и другие полезные функции.

Как сообщает УНН, руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник заявил на презентации, что примерно в марте этого года приложение перестанет тарифицироваться мобильными операторами и будет всегда доступно.

Ранее сообщалось, что при покупке авиа- и ж/д билетов разрешили пользоваться электронным водительским удостоверением.

Фото: Офис президента

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