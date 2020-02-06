- 13:03 «Возьмите меня в плен»: Вика из «НеАнгелов» засыпала сеть соблазнительными фото в купальнике
- 12:53 У Путина отличились циничным заявлением о назначении российского чиновника "премьером ДНР"
- 12:50 Пассажиры устроили дебош в поезде «Киев – Кривой Рог»: инцидент попал на видео
- 12:48 Зеленский презентовал приложение «Дія»: в чем новинка поможет украинцам
- 12:42 Смертельно больной россиянин зарезал 13-летнего сына, «чтобы мальчик не остался без отца»
- 12:35 В Польше на ходу загорелся автобус из Украины: фото и видео ЧП
- 12:26 Бил женщину ногой в живот: в Закарпатье патрульные во главе с командиром зверски расправились с супружеской парой
- 12:16 Цифровые паспорта: Зеленский назвал сроки запуска нового сервиса
- 12:10 Рада отказалась отменить обучение в школах на украинском языке
- 12:07 Центровой сборной Украины сменил клуб в НБА
- 12:04 Тимошенко заняла место Разумкова в Раде: яркие фото
- 12:01 Оля Фреймут умилила сеть фото с маленькой дочерью
Зеленский презентовал приложение «Дія»: в чем новинка поможет украинцам
В четверг, 6 февраля, в Украине официально запустили мобильное приложение «Дія». Ранее уже начали работать некоторые сервисы новинки, в частности «Е-Малятко».
«Приложение „Дія“ — это первый шаг на пути к созданию государства-сервиса», — заявил президент Украины Владимир Зеленский на презентации проекта.
Как сообщает интернет-представительство президента Украины, мобильное приложение теперь доступно в Google Play и Apple Store. В результате девять миллионов украинцев могут пользоваться в своем смартфоне водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства, а также удостоверять личность при путешествиях по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операциях. Реализуются и другие полезные функции.
Как сообщает УНН, руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник заявил на презентации, что примерно в марте этого года приложение перестанет тарифицироваться мобильными операторами и будет всегда доступно.
Ранее сообщалось, что при покупке авиа- и ж/д билетов разрешили пользоваться электронным водительским удостоверением.
Фото: Офис президента
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!