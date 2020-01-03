В Украине заработала программа "Е-Малятко": какие услуги стали доступны родителям

Украина

В новом году в Украине заработал сервис «Е-Малятко». Впервые ним смогли воспользоваться в Харьковском городском перинатальном центре. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Сегодня в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили 6 необходимых услуг только по 1 заявлению. С таким условием им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре», — сообщил министр.

Премьер объяснил, что с новым сервисом родители должны написать только одно заявление, по которому смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте «Дія».

Какие услуги гарантирует «Е-Малятко»:

1 — государственную регистрацию рождения ребенка;

2 — регистрацию места жительства родившегося ребенка;

3 — назначение помощи при рождении ребенка;

4 — регистрацию родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5 — регистрацию родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

6 — получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7 — определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

8 — определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9 — присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10 — назначение помощи многодетным семьям.

По словам премьера, до конца января сервис запустят еще в 10 украинских городах — Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Напомним, ранее в Украине запустили сервис проверки квитанций в электронной форме, электронную трудовую книжку. А также пообещали, что украинцам не будут навязывать банк для выплаты зарплаты.

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