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Мир

Семилетняя девочка «превращается в камень» из-за редкого заболевания (фото, видео)

13:20 6 февраля 2020 1096
Раджешвари
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Семилетняя девочка по имени Раджешвари из индийского штата Чхаттисгарх страдает неизлечимым заболеванием — эпидермолитическим ихтиозом. Из-за этого она «превращается в камень». Как пишет издание Daily Mail, из-за болезни ее руки, ноги, большая часть спины и живота покрыты потрескавшейся, чешуйчатой кожей. Жизнь ребенка — это сплошные страдания. Она с трудом может сидеть и ходить.

Хотя болезнь нельзя вылечить, можно несколько облегчить ее симптомы. Однако для этого девочке и ее родителям приходится совершать далекие поездки в городскую больницу. Что для них очень затруднительно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что индийского мальчика, страдающего ламеллярным ихтиозом, прозвали человеком-змееей.

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